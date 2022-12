L’autista del bus dell’Argentina è l’unico che non se l’è goduta | «Non sapevo nemmeno dov’ero»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un uomo solo al comando. L’argentino con un posto in prima fila nella sfilata dei Campioni del mondo per le strade di Buenos Aires, che se l’è vista girare vorticosamente intorno come al centro di un tornado.del bus affogato in un oceano di 5 milioni di persone non solo non s’è divertito, ma ad un certo punto ha perso anche la cognizione di dove si trovasse. Si chiama Claudio Zabala, ha 56 anni ed è autista di autobus a lunga percorrenza da più di 30. Lo ha intervistato il Clarìn. “Il primo incontro con loro è stato verso le 3 del mattino, quando sono arrivati ??dall’aeroporto. Da lì li abbiamo caricati a Ezeiza e siamo andati alla sede della Federazione. I giocatori hanno passato lì la notte e alle undici e mezzo del mattino dopo siamo usciti dalla Federazione e abbiamo iniziato il viaggio lungo l’autostrada Ricchieri”. Le immagini e i video della “locura” ...