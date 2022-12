L'appello di sinistra contro il Mes e il ritorno del "diciottismo"

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il paese torna a essere attraversto da spifferi di “”, quella tempesta di rivolta anti establishment e di populismo anti europeista che nel 2018 ha caratterizzato laradicale e la destra sovranista, portando al successo del M5s e della Lega e quindi al governo Conte. Gli echi di quella stagione che stava portando l’Italia a schiantarsi risuonano oggi su un tema come la ratifica della riforma del Mes, che nel resto dell’Eurozona è stato un banale passaggio burocratico mentre da noi è un nodo politico cruciale. Perché fa riapparire gli spettri della destra no euro (e quindi anti Mes) e dellaostile alla costruzione “ordoliberista” dell’Ue, che su Micromega invita il governo Meloni a non ratificare il nuovo trattato. Gli oltre 30 accademici di, prevalentemente economisti, dicono ...

