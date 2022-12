Laporta | 'La Superlega sarà realtà fra un paio d'anni C'è il modo di escludere la Uefa'

Sport Mediaset

Il presidente del Barcellona , Joan, nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club blaugrana, ha fatto un ...una visione molto chiara posizione rispetto alla. ..." Quello che dirà il Tribunale del Lussemburgo sullasarà molto importante per quanto riguarda il calcio europeo. Vogliamo migliorare la ...ha detto il presidente del Barcellona Joan, ... SUPERLEGA, LAPORTA: "SARÀ COME LA SENTENZA BOSMAN" - Sportmediaset Il presidente del Barcellona, Joan Laporta è tornato a parlare a Barça TV del tema della Superlega confermando che il progetto è tutt'altro che morto, anzi. SCOMMESSA SUPERLEGA - "Ci scommettiamo perc ...Barcellona, il presidente Joan Laporta non si sbilancia: "Ritorno Messi Mi piacerebbe, ma non voglio creare aspettative" ...