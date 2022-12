' Lansky' | alle 21 25 su Rai 3 il film biografico con Harvey Keitel | ecco la trama

Rai Storia

' , questa sera21.25 su Rai 3 il film biografico con Harvey Keitel. Ecco la trama. La vera storia di Meyer, mafioso bielorusso naturalizzato statunitense, esponente principale del ...Stasera 22 dicembre,21.20 su Rai3 , sbarca Lanksy , film del 2021 per la regia di Eytan Rockaway. La trama vede un anziano Meyer, mafioso americano di origine bielorussa, raccontare la sua vita a un ... Lansky - RAI Ufficio Stampa “Lansky”, questa sera alle 21.25 su Rai 3 il film biografico con Harvey Keitel. Ecco la trama. La vera storia di Meyer Lansky, mafioso bielorusso naturalizzato statunitense, esponente principale del c ...Per la prima serata in tv, giovedì 22 dicembre Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La fortuna di Laura”, per il ciclo “Purchè finisca bene”. Laura Trabacchi è un’arredatrice di successo che ha ...