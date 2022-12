L’amicizia Cina-Russia ha qualche limite Il caso Huawei

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La società cinese, sotto restrizioni negli Stati Uniti e in diversi Paesi occidentali per ragioni di sicurezza nazionale, ha deciso di chiudere una sua divisione indal 1° gennaio. Lo ha riferito il quotidiano russo Kommersant. Si tratta della filiale Enterprise Business Group, con circa 2.000 impiegati, responsabile della fornitura di soluzioni di tecnologia dell’informazione e della comunicazione ai clienti aziendali. Secondo il giornale, la decisione è dovuta ai rischi di sanzioni secondarie, poiché gli apparecchi della società cinese possono essere utilizzati nel settore pubblico. Ai dipendenti che lavorano per l’unità verrà chiesto di trasferirsi negli uffici diin altri Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti, altrimenti verranno licenziati. Ma l’ufficio potrebbe riprendere il lavoro in futuro: ”la ...

