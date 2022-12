L' ambasciatore russo negli Usa | ' Né Zelensky né Biden vogliono pace | questa visita lo prova'

AGI - Agenzia Italia

La visita di Volodymyr Zelensky a Washington dimostra che né gli Stati Uniti né il presidente ucraino sono 'pronti per la pace': parola dell'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov. 'Le dichiarazioni concilianti dell'amministrazione Biden sul fatto che non voglia uno scontro con la Russia sono solo parole al vento', si legge in una nota dell'ambasciata. Guerra, guerra, guerra. Prospettive di pace, al momento, zero. «La visita di Zelensky a Washington È altamente simbolica: anzitutto, è la prima che effettua. L'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov commenta amaramente l'incontro del presidente ucraino con Biden: "La visita di Zelensky qui, le conversazioni a Washington hanno dimostrato che né l'amministrazione né il presidente ucraino sono pronti per la pace".