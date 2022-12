L’allarme dei pediatri | «Ci aspettiamo un boom di casi d’influenza | bronchioliti e Covid»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Negli ambulatori deidi famiglia, in questo periodo di forte circolazione influenzale “la situazione è molto, molto critica. Siamo in ginocchio rispetto all’incremento marcato di malattie respiratorie: influenza, virus respiratorio sinciziale, a cui si aggiungono infezioni da Sars-CoV-2. Motivi per i quali siamo ormai a 120 contatti al giorno, in media, tra telefonate e messaggi, oltre a tutte le visite ai pazienti”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Antonio D’Avino, presidente della Federazione italiana medici (Fimp), che evidenza la pressione sullaa del territorio, dovuta alla situazione epidemiologica. I: l’influenza si sta allargando “Abbiamo la percezione netta che l’influenza, che qualche settimana fa riguardava maggiormente la Lombardia e l’Emilia Romagna, con tassi di incidenza molto elevati – ricorda – ...