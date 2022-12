Laguna blu | Brooke Shields a ruota libera su polmonite | nudità e infestazione di ratti sul set

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 22 dicembre 2022)ha parlato diblu e si è lasciata andare asudisul set del film.ha avuto una lunga carriera di successo come modella e attrice televisiva e cinematografica, e continua a far parte del tessuto della cultura pop. Uno dei suoi film più iconici risale all’inizio della sua carriera, quando ha interpretato il ruolo di Emmeline inblu di Randal Kleiser. Il dramma sull’adolescenza del 1980 è stato un grande successo, ma è stato realizzato in condizioni difficili.blu si svolge nel periodo vittoriano e segue due giovani (e ...