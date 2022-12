(Di giovedì 22 dicembre 2022) “In occasione delle festività natalizie l’Esercito ha diffuso unche testimonia l’impegno della forza armata per garantire la sicurezza del nostro Paese in Italia e all’Estero. Accompagnati dalla musica della Banda, vengono rappresentati i principali impegni, assicurati anche nel periodo delle festività, come le operazioni, i concorsi di pubblica utilità e le numerose attività addestrative. Attraverso queste immagini il personaleintende augurare il meglio a tutti gli italiani per le prossime festività, ricordando come “laè la”. L'articolo Secolo d'Italia.

Secolo d'Italia

Biden dice a Zelensky, accogliendolo alla Casa Bianca: "È un onore essere dallaparte". Non ... soprattutto, la conferma della fornitura dei missili per laaerea Patriot. Kiev li chiedeva ...Lalotta fa parte di qualcosa più grande'. Lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa ...riuscito a fare questo viaggio per essere qui e sai che è un onore essere al tuo fianco nella... "La vostra difesa è la nostra missione": l'emozionante video natalizio dell'Esercito italiano (video) Anche durante le feste natalizie l’operato dell’Esercito Italiano non si ferma. I militari, come illustrato dal filmato, sono impegnati tra la gente per garantire la sicurezza del nostro Paese. Accomp ...La Casa Bianca ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina da 1,85 miliardi di dollari, contenente anche i missili Patriot ...