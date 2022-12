La vita bugiarda degli adulti e la scoperta delle regole del mondo dei grandi | tutti mentono per fortuna

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Arriverà il 4 gennaio 2023 su Netflix l’adattamento seriale del romanzo di Elena Ferrante “La”. Sei episodi da cinquanta minuti ciascuno, ambientati nella Napolianni Novanta e che hanno al centro la figura di Giovanna, adolescente in ricerca della propria identità. Figlia di una famiglia benestante del Vomero, di sinistra, colta e idealista, Giovanna cerca di affrancarsi da un perimetro esistenziale che le sta stretto. La miccia per il cambiamento viene rintracciata in quella zia Vittoria, la sorella del padre di Giovanna con cui l’uomo è in aperto contrasto e con cui ha rotto i rapporti. Giovanna è incuriosita da quella “presenza – non presenza” nella sua famiglia, che pare sparigliare le carte rispetto ad un certo modo di vivere e interpretare l’esistenza. La va a ...

Il Sole 24 ORE

Che personaggio interpreta 'Una donna simpatica, mache vive al di sopra delle sue ... Le bugie la fanno arrabbiare 'È un elemento molto disturbante nella, va bene se si omettono delle ...L'aria elettrica del Natale fusa al glamour delle anteprime in Via della Conciliazione, dove si è svolta quella speciale de Ladegli Adulti, serie TV targata Netflix che ha dato un assaggio di ciò che sarà a partire dal 4 gennaio 2023. Protagoniste della serie, tratta dal romanzo di Elena Ferrante (Edizioni E/O),... Golino, una Lila adulta nella serie La vita bugiarda degli adulti - Il Sole 24 ORE Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Arriva dal 20 gennaio su Sky la versione italiana della fortunatissima serie francese “Call My Agent”. Ogni venerdì saranno lanciati due episodi su Sky e NOW, per un totale di sei appuntamenti.