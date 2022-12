“La versione di Silvestro” | il singolo con cui Michele Cordani ha partecipato a Sanremo Senior 2022 e al Premio Lucio Dalla 2022

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 22 dicembre 2022) foto di Paola MoriPIACENZA – È disponibile in digitale “Ladi”, ilcon cuihae al. «È stato meraviglioso poter far conoscere al pubblico, in occasione di due eventi così importanti come, il mio nuovo brano con cui – afferma– volevo suscitare interesse e riflessione portando un messaggio profondo espresso in modo leggero e spero di esserci riuscito. ”La ...