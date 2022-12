La testimonianza di Chiellini sul caso stipendi | la verità sulla Juventus

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lacontinua la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro la Cremonese. I bianconeri sono reduci da sei vittorie consecutive e si sono rilanciati per le zone altissime della classifica. Fuori dal campo è una situazione delicata, il Cda dellasi è dimesso e Agnelli non è più il presidente. A tenere banco è la manovra degli, nel mirino sono finite alcune mensilità versate ai calciatori nei primi mesi della pandemia e poi non registrate a bilancio. La Procura di Torino ha fatto richiesta di rinvio a giudizio per lapiù 12 persone con l’accusa di manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali, emissione di fatture false e ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza. La ...