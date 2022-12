La storia di Fedez e del Campione Mondiale di memoria cacciati da un casinò di Las Vegas | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Aveva annunciato la sua intenzione di farsi cacciare da unnel corso di una delle ultime puntate di “Muschio Selvaggio”, la sua trasmissione in podcast. Eè riuscito in questa “impresa” a Las. Accompagnato daldi poker Dario Sammartino, dalitaliano ediAndrea Muzii e da Luis Sal, il rapper di Rozzano ha voluto testare la possibilità di “barare” utilizzando le abilità mnemoniche del. Alla fine, dopo aver vinto circa 800 euro, i dipendenti della struttura hanno invitato i quattro ad allontanarsi. Nonostante la legge non impedisca, neiamericani, di “contare le carte”.“cacciato” da undi LasUno ...