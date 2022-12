La sneakers | da scarpa sportiva anticonformista a evoluzione di un concetto pop

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nel 1964, cioè in un altro tempo ma anche in un altro mondo, si sentiva alla radio “El portava i scarp del tennis”, cantata da Enzo Jannacci, che parlava di un uomo che inseguiva un sogno, ma poi morì tra i cartoni per strada. A quell’epoca andare in giro con un paio di scarpe da ginnastica era tutt’altro che uno status, o tutt’al più era legato all’attività. Poco più di cinquant’anni dopo, se digitiamo sui vari motori di ricerca la parola, possiamo trovare milioni e milioni di suggerimenti e offerte che assurgono al ruolo di style symbol, rendendo labile il confine tra attivitàe fenomeno sociale e di costume. Un enorme insieme di materiali, forme e colori riempiono il web, i negozi, le piattaforme di e-commerce e, non per ultimo, i guardaroba dei consumatori di tutto il mondo. Le aziende produttrici, ma più ...

GQ Italia

Lesignature di Jeremy Scott sono celebri in tutto il mondo grazie alle iconiche ali posizionate ai lati della. La nuova calzatura è rifinita con la punta perforata, il classico ...... e non solo, grazie alla "che respira". SUPERGA 2750: UN MODELLO ICONICO Le più celebri sono ... per citarne una tra i tanti e con case di moda apparentemente distanti dai codici delle, ... Come pulire le scarpe bianche (sì, intendiamo le sneakers) Per gli over 60, Natale rappresenta il momento perfetto per sfoggiare il loro stile innato e outfit sia eleganti che casual: ecco come vestirsi per le festività di fine anno ...Un anno dopo la scomparsa di Liliana Resinovich nessuno sa che cosa le sia successo davvero Sono davvero troppe le cose che non tornano in una vicenda che, un anno dopo dal suo inizio, non sembra esse ...