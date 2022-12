(Di giovedì 22 dicembre 2022) E' statoto oggi in ultima lettura dal parlamento locale di Edimburgo - dominato dall'Snp indipendentista e progressista della first minister Nicola Sturgeon - il controversoRecognition ...

Agenzia ANSA

... progetto di legge senza precedenti a livello internazionale destinato a rendere più facile inil libero cambiamento anagrafico di genere sessuale secondo le preferenze individuali del momento ...... progetto di legge senza precedenti a livello internazionale destinato a rendere più facile inil libero cambiamento anagrafico di genere sessuale secondo le preferenze individuali del momento ... La Scozia approva legge gender free più liberal al mondo - Europa In Scozia il parlamento ha approvato in ultima lettura il controverso Gender Recognition Act. Si tratta di un progetto di legge senza precedenti a livello internazionale destinato a rendere più facile ...E' stato approvato oggi in ultima lettura dal parlamento locale di Edimburgo - dominato dall'Snp indipendentista e progressista della first minister Nicola Sturgeon - il controverso Gender Recognition ...