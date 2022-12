ilmessaggero.it

Tornati a, Mourinho ha concesso 3 giorni di riposo al gruppo che ad Albufeira non ha avuto nessuna uscita libera. La squadra tornerà ad allenarsi lunedì 26, aspettando il rientro di Dybala che, ...... mercoledì 21 dicembre presso l' Auditorium Enel , in Via Mantova 24 a, alla presenza dei 25 ...classe 2022 di Powercoders Italia ha concluso con successo il corso intensivo da remoto ed è... La Roma pronta a salutare l'Algarve, ma prima Abraham cerca un gol contro il Waalwijk Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...ROMA (ITALPRESS) – “Quello che è avvenuto con questa prima legge di bilancio dimostra che la destra non era pronta”. Lo ha detto il ...