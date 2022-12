La Roma Femminile trasloca all' Olimpico? La mozione del Campidoglio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Buone notizie per le giallorosse. L'Assemblea capitolina ha approvato laper chiedere che la AScalciopossa giocare le fasi finali della Women's Champions League nello stadio, a, senza spostarsi come successo fino ad oggi a Latina. "È un grande motivo di orgoglio quello che ci ha spinto a sottoscrivere e votare lapresentata dal consigliere Lorenzo Marinone per chiedere che la AsCalciopossa giocare le fasi finali della Women's Champions League nello stadio, nella nostra città», le parole in una nota dei consiglieri capitolini Marinone, Angelucci, Bonessio, Trabucco, Celli, Baglio, Rocca, Meleo, Bordoni, De Santis, Alemanni, Casini, Melito e Di Stefano. ...

Buone notizie per le giallorosse. L'Assemblea capitolina ha approvato la mozione per chiedere che la AS Roma calcio femminile possa giocare le ...Con il voto bipartisan di tutta l'Aula si è espresso il parere favorevole a far giocare le prossime gare delle giallorosse nello stadio Olimpico ...