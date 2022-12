La ritirata di Meloni sul Mes | apre alla ratifica fingendo di tenere il punto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) "State certi che non indietreggeremo”, aveva dettoCamera Giorgianel suo discorso programmatico da presidente del Consiglio. E invece, probabilmente perché in lei l’intelligenza prevale sulla coerenza, la qualità di cui spesso si vanta ma che non è sempre una virtù, la premier ha iniziato a retrocedere sul Mesndo, di fatto,dell’Italia. “Il tema della riforma del Mes secondo me non è il grande tema. Se rimaniamo gli unici che non la approvano blocchiamo anche gli altri. Ne discuterà eventualmente il Parlamento”, ha dettoospite di Bruno Vespa a Porta a porta. Ma a quella che è la risposta fondamentale, la disponibilitàdel nuovo trattato,ha fatto una lunga premessa: “Che ...

Globalist.it

Ma a quella che è la risposta fondamentale, la disponibilità alla ratifica del nuovo trattato,ha fatto una lunga premessa: 'Che si approvi la riforma o no, il Mes non è stato mai utilizzato ...In particolare: 'Democrazie solide, dittatori in sofferenza, populismi in. L'incontro tra ... Dove si legge, tra l'altro, che 'siamo pieni di riserve, quando giudichiamo il governo' ma '... Manovra, Meloni in ritirata sulle norme pro evasori ma infierisce sul reddito di cittadinanza Pochi mesi fa diceva in Parlamento “contro la riforma del meccanismo la nostra opposizione sarà totale”. Ora dice che “la riforma non è il grande tema”. Una retromarcia intelligente ...Giorgia Meloni non testimonierà in Aula nel processo per diffamazione contro Roberto Saviano nato dopo una sua denuncia per la parola “bastardi” detta dal giornalista e scrittore a PiazzaPulita dopo u ...