La raccomandazione di Meloni agli ambasciatori | Usare il più possibile la lingua italiana

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Quellaè “una cultura profonda che passa anche dalla nostrache è uno straordinario diplomatico della nostra cultura. E invece mi accorgo come tutti, anche io che sono patriota, veniamo travolti dall’uso di parole straniere quando per ciascuna di queste parole in italiano esisterebbero 4-5 parole diverse”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli. “Utilizzare l’italiano il piùnon solo vuol dire valorizzare e difendere un elemento culturale ma anche la profondità della nostra cultura, significa guardare il mondo con una lente con sfumature molto colorate”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

l'Italia 'è in linea' con gli orientamenti di bilancio per il 2023 contenuti nella...presieduto dal vicepremier Matteo Salvini a causa di una indisposizione del premier Giorgia. ... Meloni esagera il giudizio positivo della Commissione Ue sulla ... Bruxelles, 20 dic. AdnKronos) – L'Eurogruppo "accoglie con favore la presentazione del documento programmatico di bilancio aggiornato per il 2023 dell'Italia il 24 novembre, nonché il parere della Com ...