La povertà per questo governo è come la livella di Totò | azzera ogni riscatto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nell’orgia pseudo religiosa chenebbia avvolge ilMeloni, il modello evangelico che Gesù assumeesempio di vita del credente oggi è messo alla gogna da chi sbraccia madonne e bacia rosari in parlamento, violando il tempio della laicità e invocando il dio patriota di una famiglia che non esiste più e forse mai è esistita. Il pubblicano in fondo al tempio, i bambini scacciati dai discepoli, la donna che perde sangue, il cieco Bartimeo, la vedova di Nain, il centurione straniero e nemico, che vede il proprio servo risanato. Tutti, insieme ai poveri di oggi, sono stati cancellati con una decisione “politica”: i poveri sono i nemici del melonismo, eppure lei stessa proviene dalla Garbatella romana. Forse ora, da autentica parvenue, si crede una “matrona” e non c’è nessuno più ridicolo di chi, arrivando dal nulla al ...

