La Polonia non trova pace coi ct | via anche Michniewicz | è il quarto in due anni

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La federazione polacca non rinnova il contratto al ct Czeslawdecidendo dire un nuovo tecnico dopo l’esperienza in Qatar. L’allenatore dellasaluta dopo appena un anno. L’ex allenatore del Legia Varsavia era subentrato a Paulo Sousa lo scorso gennaio, che aveva lasciato per andare al Flamengo. La decisione sarebbe stata presa dopo l’eliminazione dal Mondiale per mano della Francia agli ottavi. Ha ricevutocritiche pubbliche da parte di Lewandowski. Il cammino dellanel Mondiale arabo non è stato facile, nonostante il passaggio dei gironi. La squadra dell’est Europa ha rischiato grosso fino agli ultimi minuti della partita persa 2-0 contro l’Argentina. Infatti, fino al gol dell’Arabia Saudita nei minuti finali contro il Messico stava mettendo a serio rischio ...