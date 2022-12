La nave ong Life Support entra nel porto di Livorno

ilGiornale.it

Scortata da una motovedetta della Capitaneria, la "Life Support",con 142 migranti a bordo, ha fatto il suo ingresso nel porto di Livorno, come confermato dai registri dall'Avvisatore Marittimo, per attraccare alla banchina 75 dove cominceranno le ......delladi soccorso "Mare Jonio" a immaginare un ponte tra le persone migranti che rischiano la vita in mare e chi in Ucraina la rischia nei bombardamenti: è il dono che gli operatori dell'... Il lamento dell'Ong: "Con la stretta della Meloni costretti a fermare le navi" Scortata da una motovedetta della Capitaneria, la "Life Support", nave ong con 142 migranti a bordo, ha fatto il suo ingresso nel porto di Livorno, come confermato dai registri dall'Avvisatore Maritti ...LIVORNO: La banchina dello scalo toscano è pronta a ricevere i migranti che sbarcheranno dalle navi delle Ong, la Life Support e la Sea Eye 4 ...