La nave Life Support di Emergency attracca a Livorno | i cittadini accolgono 142 migranti con striscioni di benvenuto

Agenzia ANSA

LIVORNO - 'Mi risultano cambiate le destinazioni per lo smistamento' dei migranti sullaSupport attraccata a Livorno, 'Marche, Molise e Abruzzo al posto di Lombardia e Emilia Romagna. Rimane la Liguria' rispetto a quanto previsto in precedenza per i 142 migranti a bordo. Lo ...Lasupport' di Emergency ha attraccato nel porto di Livorno . A bordo della142 persone , tra cui anche una donna incinta e molti minori non accompagnati: 'Sono persone che scappano da ... La nave ong Life Support attracca nel porto di Livorno "Qui nessuno è stranieri": così i cittadini di Livorno hanno accolto i migranti che viaggiavano sulla nave Life Support di Emergency.La nave di Emergency è la prima delle due navi Ong attese nel porto di Livorno: l'altra è la Sea Eye 4, con 108 migranti a bordo.