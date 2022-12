La nave di Emergency sbarca 142 persone a Livorno Esposti striscioni di benvenuto | “Qui nessuno è straniero da oltre 400 anni”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La“Life support” diha attraccato nel porto di. A bordo della142, tra cui anche una donna incinta e molti minori non accompagnati: “Sonoche scappano da violenze, devastazioni e luoghi di guerra, siamo felici che finalmente tocchino terra”, ha detto Rossella Miccio, presidente di. Durante le operazioni di sbarco sono intervenuti mediatori linguistici e culturali della prefettura e uno psicologo,ai medici della Sanità Marittima. I migranti saranno sottoposti al tampone e ad una prima analisi medica. Tra i primi a scendere dallaun giovane 25enne con la febbre che è stato ricoverato in ospedale. Alcunidiper i ...

