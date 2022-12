La mezza maratona di Telese del 2023 sarà valida come Campionato Italiano sui 21Km

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUna gran bella notizia per il Sannio sportivo è giunta da Roma. La riunione del Consiglio Federale della Fidal (la Federazione dell’Atletica Leggera) tenutasi nella Capitale, ha approvato le sedi di numerosi campionati nazionali per la prossima stagione, al Sannio ed in particolar modo aTerme è stato attribuito l’onere e l’onore di organizzare e mettere su strada ildi, la 21 chilometri. E’ stata la stessa Telesia Running Team ad annunciarlo: “Il 2022 si chiude con una splendida notizia per lo staff e per la Città diTerme. – è stato scritto in una nota social – Questa mattina a Roma, in occasione dell’ultimo Consiglio della Federazione Italiana di Atletica Leggera, sono stati definiti i calendari dei ...