La Meloni con la febbre e la Manovra che divide la maggioranza fra il caso Rampelli | gli alleati e il Mef

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Per i cinghiali che se sorpresi intorno ai cassonetti in città potranno essere uccisi (sparati) e anche mangiati? O per gli undici condoni più o meno mascherati? Per i passi indietro (numerose le ...

Corriere della Sera

Vuoi mai che la "febbre" del premier abbia a che farele turbolenze nella maggioranza La convalescenza diIn ogni caso la Presidente del Consiglio nel pomeriggio di ieri stava sicuramente ...Ieri in Cdm milleproroghe (ma senzaindisposta e Salvini a presiedere, ieri il Cdm ha messo a terra anche il famoso "milleproroghe", che ora da tradizione sarà assalito dai partiti. Renzi e Calenda, tensioni sul dialogo con il governo Meloni Ricette elettroniche (via sms o mail) ancora per un anno e smart working fino al 31 marzo ma solo per i dipendenti fragili. Dal decreto ...Con la manovra in dirittura d'arrivo ci sono anche i tre giri di vite del governo sul Reddito di Cittadinanza con la misura del M5S "stravolta" ...