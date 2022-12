La Juventus batte 1-0 il Rijeka | il tabellino dell’amichevole

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ildi1-0, primo di due test amichevoli all’Allianz Stadium. Nel primo tempo la squadra bianconera, dopo aver rischiato grosso con Prince a tu per tu con Szczesny, sfiora il gol due volte con Kean: tocco sotto porta alto e colpo di testa largo per l’ex Everton. Ad inizio ripresa però Kean si riscatta con il gol dell’1-0: Akè ruba palla e serve il compagno che vince un rimpallo col portiere e deposita in rete. Nel secondo tempo spazio anche a tanti giovani: Aké, Iling-Junior, Miretti, Barrenechea. Poi anche Barbieri (fresco di rinnovo fino al 2026), Mbangula, Nonge e Compagnon.(3-5-2): Szczesny (45? Perin); Riccio, Gatti, Huijsen (62? Barbieri); Soulè (62? Compagnon), Locatelli (77? Mbangula), Fagioli (46? Iling Junior), McKennie (46? Miretti), Kostic (46? Barrenechea); Kean (77? ...

La Juventus supera 1-0 gli sloveni del Rijeka nella penultima amichevole dell'anno. A segno Kean al 73', su cross di Aké. L'emergenza infortuni continua, Allegri schiera una squadra con tanti giovani. Giornata ricca di amichevoli per le squadre di A: la Juve batte 1-0 il Rijeka grazie alla rete di Kean. Alle 18 derby tra i fratelli Inzaghi con Reggina - Inter. In programma anche le partite di Lazio (live su Sky Sport Football alle 18.30), Roma (in campo ... Seconda vittoria di fila per la Juventus nelle amichevoli di avvicinamento al 2023 e alla Serie A (primo impegno il 4 gennaio con la Cremonese) dopo il successo per 2-0 contro l'Arsenal: all'Allianz S ...