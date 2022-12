La Juve trema ancora | sentenze revocate e nuovo processo sulle plusvalenze

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La Procura della Federcalcio ha chiesto la revoca della sentenza con cui a maggio la Corte d'appello della Figc aveva assolto lantus e altri 10 club nel. L'annuncio della Figc è arrivato alla luce dell'inchiesta Prisma sul club bianconero. A parte il Napoli, la cui plusvalenza riguardava Victor Osimhen e non coinvolgeva la, rischiano unlo stesso club bianconero, Samp, Empoli, Genoa, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli, Novara e Chievo. La procura guidata da Giuseppe Chinè ha rinvenuto tra i documenti forniti dalla procura di Torino nuovi elementi sufficienti per riaprire il caso dellerelative alla stagione 2021-2022. La Corte avrà ora 30 giorni per convocare l'udienza in cui la ...