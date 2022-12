L'HuffPost

"Un'arma incivile". Non trova altre parole il ministro Carlo Nordio per definire il. Il virus informatico che gli inquirenti possono installare nei cellulari degli indagati, in grado di captare ogni cosa " le conversazioni, ma anche le foto, i messaggi e ogni contenuto ...... https://www.vierte.online/2022/06/03/ukraine - a -- for - germanys - us - dependence/ ... e alla fine hanno usato la scusa delladella NATO con la Russia in Ucraina per agire ... La guerra di Trojan. Nordio contro "un'arma incivile" La maggioranza vuole limitare l’uso del malware che intercetta tutto, anche foto e sms, e conversazioni pure a telefono spento. “Usiamolo solo per reati di ...