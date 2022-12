La FIFA | «Salt Bae in campo? Accesso indebito | verranno prese opportune misure»

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il comportamento del famoso chef ha fatto imbufalire mezzo mondo, innanzitutto perché è stato violato ogni protocollo e regola dellaBae non avrebbe mai nella vita dovuto ritrovarsi in ...Il ristoratore turco in campo per la vittoria al Mondiale dell'Argentina. Foto con Messi e pure col trofeo. Ondata di indignazione, pure Pepito Rossi attacca: 'Ma chi c...o sei'. Bannato dagli Us ... Salt Bae e i selfie vietati con la Coppa del Mondo: perché la Fifa ha chiuso un occhio Il presidente della Fifa e lo chef turco sono amici da anni. Ma come ha fatto l'imprenditore a ritrovarsi nel prato dello stadio di Lusail Una presenza ...Salt Bae è l'uomo più discusso del momento nel calcio, anche se il suo mestiere non ha nulla a che vedere con lo sport. Spieghiamo chi è questo personaggio.