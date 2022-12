La denuncia della calciatrice Alice Pignagnoli “Esclusa dalla squadra perché incinta”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Le discriminazioni sul lavoro di cui sono oggetto le donne sono ancora piuttosto numerose e il calcio non sembra fare eccezione, nonostante il movimento sia in crescita e siano diversi i club importanti che hanno deciso di creare una. Ora are la brutta situazione che si è trovata a subire è, portiereLucchese, che è ora in attesa del suo secondo figlio. La giocatrice ha comunicato la gravidanza al suo club di appartenenza, ma sin da subito tutto le è stato fatto pesare impedendole di sentirsi partecome avrebbe dovuto essere normale, anche in virtù del contratto in essere. Tutto è iniziato a ottobre 2022: “Un sabato di ottobre ho scoperto di essere– ha detto...