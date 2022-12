La confessione di Malika Ayane sui figli | “Non voglio diventare di nuovo mamma” | e spiega il perché

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Potrebbe scatenare polemiche – le solite – ladisuirilasciata durante un’intervista a F, settimanale di Cairo Editore. La cantante si è messa a nudo facendo focus su un punto cruciale della sua vita, quello durante il quale è diventata. Oggiè una cantautrice di successo e per questo tira le somme della sua carriera. Il dibattito suiè sempre aperto, e recentemente Virginia Raffaele ha riacceso i riflettori sulla relazione trae spettacolo, scatenando (ovviamente) i commenti degli hater. Succederà lo stesso a? La voce di Senza Fare Sul Serio e Come Foglie ha le idee chiare su come gestire la sua vita. In primo luogo, è ...