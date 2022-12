La Cina ha rifiutato i vaccini mRna | ora molti farmaci sono esauriti Perché ci riguarda

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 dicembre 2022) In seguito all’eliminazione delle restrizioni più drastiche sul Covid-19, laè alle prese con un’enorme impennata dei casi da variante Omicron che abbondano in una popolazione scarsamente vacta, soprattutto tra gli anziani. Pechino non ha comunicato i dati relativi ai decessi (che potrebbero superare il milione) o alle infezioni, ma i corrispondenti locali e gli espatriati dipingono un quadro desolante. Radio Free Asia riporta che le pompe funebri di Pechino e dintorni stanno operando 24 ore su 24, con lunghe code e cremazioni bloccate per giorni. Il governo cinese avrebbe potuto utilizzare il tempo guadagnato con le sue chiusure draconiane per condurre una massiccia campagna di vaczione utilizzandopiù efficaci. Non l’ha fatto. Anzi, proprio questa settimana il presidente ...