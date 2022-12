(Di giovedì 22 dicembre 2022) Brutte notizie per i fan di Elisa Toffoli. Laha dovuto posticipare due date del suo tour adi alcuni problemi di salute. Idisono stati rimandati a gennaio perché la star della musica italiana non sta bene. «Mi sono beccata la vertigine parossistica posizionale» ha spiegato tra le Stories di Instagram. Elisa, un problema di salute blocca il suo tour: «Mi sono beccata la vertigine parossistica posizionale» ...

Elisa, concerti rimandati: «Mi sono beccata la vertigine parossistica posizionale» La cantante ha posticipato i concerti di Torino e Firenze per «qualcosa di virale super strana» che causa nausea e vertigini. «Mai successa in tutta la mia vita» ...Elisa Toffoli attraverso le sue Ig stories ha raccontato di aver beccato una "vertigine parossistica posizionale", un virus che le ha provocato vertigini e nausea.