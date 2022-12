La Benetton Treviso terrà fuori squadra per una partita il giocatore che ha regalato la banana a Traoré 

Corriere della Sera

Una banana marcia come regalo di Natale . Cherif Traoré, giocatore di rugby che gioca come pilone nellae nella Nazionale italiana, ha denunciato sui social di essere stato vittima di un episodio di razzismo. Il 28enne, di origini guineane, ha raccontato in un lungo post su Instagram ...Dal 2015 gioca nel, una delle squadre più importanti del campionato. Benetton Rugby Treviso, Cherif Traoré perdona i compagni dopo la banana regalata per Natale: «Gesto idiota ma il gruppo ne uscirà più forte» L’episodio durante la cena di Natale della squadra: “La cosa che mi ha fatto più male I miei compagni che ridevano”. L’ira dei Benetton ...Il pilone di origine guineana: «Ho deciso di non stare in silenzio per fare in modo che episodi come questo non succedano più». Poi il confronto con i compagni ...