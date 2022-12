La 14enne iraniana morta dopo l’arresto | i medici che l’hanno visitata hanno rilevato “gravi lacerazioni vaginali”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Arrestata per aver indossato male il velo in luogo pubblico, poi la morte. Una storia che ricorda da vicino l’incipit che ha portato all’inizio delle proteste contro i diritti delle donne soppressi in Iran: l’uccisione di Mahsa Amini. Un canovaccio che sembra essersi ripetuto, ancora una volta, contro una giovanissima ragazza che –esser stata fermata dalle forze dell’ordine di Teheran per quello stesso motivo – è deceduta in ospedale. E iavrebbero riscontrato sul suo corpo “”, simbolo di stupro ripetuto. E questa potrebbe esser stata la causa della morte dellaMasooumeh. Masooumeh, laarrestata e stuprata a morte La denuncia arriva dal Center for Human Rights in Iran, una ong che ha sede a ...

