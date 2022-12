Kvaratskhelia pronto il rinnovo | il Napoli alza l’ingaggio Rapporti ottimi con gli agenti

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilaldi contratto di Kvichacon ingaggio raddoppiato rispetto ai 1,2 milioni che guadagna ora. Il club azzurro vuole blindare uno dei suoi migliori calciatori. Giuntoli sa perfettamente che suc’è l’interesse dei grandi club europei. Sono bastati cinque mesi in maglia azzurra per farre la quotazione del giocatore. Ora il cartellino divale almeno 60 milioni di euro, a fine stagione il prezzo può ancora aumentare, ma questo non fa demordere i top club europei. Squadre come Manchester City, Manchester United, Psg, ma anche il Real Madrid possono permettersi di spendere certe cifre, senza badare troppo a spese.: il piano del ...