Keila Guilarte | dalla moda alla fotografia | ora racconta la sua Cuba senza mezzi termini

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 dicembre 2022) «Del periodo in cui sfilavo per i più grandi brand non rimpiango nulla»., tornata per un progetto fotografico nella sua, ne ha ricostruito in un libro l’anima umile e piena di dignità. Qui ci hato la sua storia, di quando si sfamava con il dentifriciosua lotta per trovare il suo ruolo