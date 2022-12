Agenzia ANSA

Un colloquio fiume di quasi cinque ore per preparare la strategia difensiva e provare che "Evae' innocente". Alla vigilia della sua prima udienza davanti alla camera di consiglio del tribunale di Bruxelles, tutti i riflettori sono puntati sull'ex vicepresidente del Parlamento europeo. E ...Uno degli avvocati di, Michalis Dimitrakopoulos, ha dichiarato ai giornalisti a Bruxelles che si sente infelice, 'molto turbata' edal suo fidanzato e co - accusato Francesco Giorgi. '... "Kaili tradita da Giorgi", ex presidente pronta alla difesa - Mondo Un colloquio fiume di quasi cinque ore per preparare la strategia difensiva e provare che 'Eva Kaili e' innocente'. Alla vigilia della sua ...Il legale, Michalis Dimitrakopoulos, è appena arrivato in tribunale a Bruxelles dove si tiene l'udienza per le misure cautelari: "Spero nella sua scarcerazione" ...