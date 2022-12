Juventus | UFFICIALE | rinnova un giovane terzino

Juventus Football Club

In questa stagione, Barbieri è stato un pilastro dellaNext Gen di Serie C girone A, squadra che ha risentito parecchio inevitabilmente in questi giorni, il fatto di aver prestato tanti ...Calciomercato, settimana di ufficialità, adesso, un altro bianconero firma il suo contratto di rinnovo: i dettagli. Sembra, ormai, chiara la volontà dei bianconeri di andare su profili che possano ... Ufficiale | Samuel Iling-Junior rinnova fino al 2025! 13.05 - Allianz Stadium addobbato a festa per accogliere i bianconeri: 13:00 - Amiche e amici di Tuttojuve.com, benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Rijeka, penultima amichevole stagionale per ...Tommaso Barbieri ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al prossimo 30 giugno 2026. Lo ha comunicato attraverso i propri canali il club bianconero, che ha portato il ...