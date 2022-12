Juventus | Tommaso Barbieri rinnova fino al 2026

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il terzino dellaNext Genhato il contratto con il club bianconeroal. Lo ha reso noto la società torinese in un tweet. Il difensore classe 2002 ha esordito in prima squadra il mese scorso in Champions League entrando nei minuti finali della sfida con il Psg. Si è anche messo in luce nell’ultima amichevole contro l’Arsenal all’Emirates Stadium, risultando tra i migliori. SportFace.