Juventus | niente rinnovo per Cuadrado | addio a giugno

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La Juve ha deciso di non rinnovare con Juan: le strade dell’esterno colombiano e dei bianconeri si divideranno in estate Come riferito da Tuttosport, per Juanquesta sarà l’ultima stagione con la maglia della Juve. Contro di lui sia l’aspetto economico che la carta d’identità: infatti, la dirigenza bianconera non ha intenzione di rinnovare il contratto dell’esterno colombiano, in scadenza a. Se non fosse stato per la clausola esistente nell’accordo, continua il quotidiano, probabilmente la separazione si sarebbe già consumata qualche mese fa. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

