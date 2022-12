Juve | plusvalenze | la procura Figc riapre il fronte Coivolti altri otto club

La Gazzetta dello Sport

89 del 27 maggio 2022,, ha proposto la revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sulleper 9 club (Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, ...... ma anche degli altri club coinvolti nel primo processo con presuntefittizie nelle ...non è in discussione visto che all'epoca si esaminava solo l'affare Osimhen che non coinvolge la. ... Juve, plusvalenze: la procura Figc riapre il fronte. Coivolte altre otto società Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...“La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale esaminati i documenti e gli atti istruttori dell’indagine penale ‘Prisma’ trasmessi dalla ...