Juve | Kean | «Diamo il 100% da qualsiasi parte per farci trovare pronti al campionato»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Moise, attaccante dellantus, ha parlato al termine della partita vinta 1-0 contro il Rijeka. Le dichiarazioni Moise, attaccante dellantus, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Alla prima occasione l’ho vista all’ultimo ed è andata fuori, poi ne ho avute altre dove potevo essere più fortunato. Ottima prova, dobbiamo allenarci bene per arrivarealla ripresa.ilanche in allenamento, daperal. Queste amichevoli sono molto importanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Moise, attaccante della Juventus, ha parlato al termine della partita vinta 1 - 0 contro il Rijeka. Le dichiarazioni Moise, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport. PAROLE - "Alla prima occasione l'ho vista all'ultimo ed è andata fuori, poi ne ho avute altre dove potevo essere più fortunato. Ottima prova, ...Commenta per primo Vince e non subisce reti, alla fine il copione per lanon cambia. Contro il Rijeka c'è un clima da partita più vera rispetto a quella con l'Arsenal, ...Croce e delizia Mosse,... Juve-Rijeka 1-0: decide Kean | Primapagina Si sblocca il match con il lampo di Kean che si rivelerà, poi, decisivo. Nel finale i bianconeri non rischieranno praticamente più nulla e al triplice fischio arriva la seconda vittoria in altrettante ...La Juventus vince l'amichevole contro il Rijeka grazie alla rete di Moise Kean, il quale ha poi analizzato la sfida ...