JudoMaster 2022 | Alice Bellandi vince nei 78 kg | è festa Italia a Gerusalemme

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Si chiude nel migliore dei modi il Judo Mastersdi(Israele) per l’, infatti, ha trionfato nella categoria dei -78 kg. Un percorso netto quello della bresciana, che ha battuto in successione la portoghese Patricia Sampaio, la brasiliana Mayra Aguiar e la francese Madeleine Malonga prima di prevalere nell’ultimo atto contro l’altra transalpina Audrey Tcheumeo. Amaro in bocca, invece, per Giorgia Stangherlin, eliminata nel suo match d’esordio dalla tedesca Anna Monta Olek. Tra le donne non ce l’ha fatta neanche Asya Tavano, che ha ceduto subito il passo alla francese Coralie Hayme nella categoria dei +78 kg. Niente da fare anche per i tre uomini impegnati nell’ultimo giorno di prove nella capitale israeliana. Nei -90 kg Nicholas Mungai si è arreso all’esordio contro ...