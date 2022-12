Judo | Alice Bellandi vince il Masters | “Successo pesante dopo la delusione del Mondiale”

OA Sport

Gara deludente invece per il vice - campione mondiale in carica dei 90 kg Christian Parlati, fermatosi agli ottavi contro l'outsider brasiliano Rafael Macedo per waza - ari dopo 16 di Golden Score. In ...Chiusura con il botto per i colori azzurri alMasters 2022 di Gerusalemme . L'atleta italianaBellandi conquista la medaglia d'oro nella categoria dei - 78 kg, battendo in finale la francese Audrey Tcheumeo. Nel percorso netto l'... Judo, Alice Bellandi vince il Masters di Gerusalemme! Edizione da record per l'Italia MASTERS GERUSALEMME - Alice Bellandi ce l'ha fatta: è la prima donna italiana a vincere un Masters di Judo, grazie al successo in finale sulla francese Audrey T ...Nella categoria -78 kg, la bresciana ha vinto di forza nell’appuntamento più importante dell’anno dopo i Mondiali: Parigi 2024, di fatto, è già conquistata ...