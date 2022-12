Ita | il governo accelera la cessione della compagnia

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nel corso del Consiglio dei ministri di questa mattina è stato esaminato anche il dossier Ita, in vista dell'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale. In pratica, è stato riscritto il Dpcm dello scorso primo marzo, consentendo l'ingresso di un partner con una quota non di maggioranza. Il Dpcm, invece, prevedeva che il Mef cedesse la quota di controllo. E così ilha approvato il Dpcm che, in sostanza, modifica il vecchio schema di vendita di Ita per velocizzare le procedure di. Il provvedimento ora passa all'esameCorte dei conti.A proposito del dossiervendita di Ita, si registra anche un intervento del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del Consiglio dei ministri: “Cerchiamo un partner industriale per farla ...