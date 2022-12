Isco gratis in Serie A | la destinazione lascia senza fiato

Calciomercato.com

7 L'avventura dial Siviglia è già finita. In estate la scelta di sposare il club Rojiblanco dopo l'addio al ...il calciatore che ha rescisso oggi il suo contratto e sarà libero di firmare...... si profila la rescissione del contratto: il nome torna d'attualità per la Serie A, colpoa ...dice addio al Siviglia, la Serie A ritorna alla carica: occasione low cost da cogliereIsco e il ... Occasione Isco: UFFICIALE è libero gratis, chi può prenderlo in ... È finita prima del previsto l'avventura di Isco al Siviglia. Il club andaluso ha ufficializzato nei giorni scorsi il suo addio ...L'ex talento del Real Madrid e della nazionale spagnola che ha rescisso ufficialmente il suo contratto con il Siviglia in queste ore ...