Iran | 14enne si toglie il velo e viene arrestata | morta per gravi lacerazioni vaginali

Agenzia ANSA

, nuovo orrore:stuprata e uccisa . Sergio Mattarella: "Superato ogni limite" . Arrestata l'attrice Taraneh Alidoosti ., nuovo orrore:stuprata e uccisa. A denunciare il nuovo ...Scomparsa anche la madre della ragazzina che aveva denunciato lo stupro . La ong: 'I principali nemici del regime sono i più giovani e vogliono fermarli. Per farlo utilizzano qualsiasi mezzo, anche ... Iran: 14enne muore dopo arresto perché non portava il velo We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...La giovane Masooumeh era stata fermata con la stessa accusa che aveva portato all'arresto (prima della sua morte) di Mahsa Amini: aveva indossato male il velo ...