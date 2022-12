‘Io sono Pablo e qui sto bene’ | autismo e libertà raccontati in un film

Leggi su ilcorrieredellacitta

'Io e qui sto, il viaggio di un ragazzo autistico raccontato in un lungometraggio. La come unico fine da raggiungere, grazie ad una educazione volta a conquistare quanta più autonomia possibile, attraverso l'amicizia e i sentimenti. La conquista dell'autonomia nel disturbo autistico Ci storie di vita più intense di altre, che portano con sé fatica ed impegno e anche vittorie e soddisfazioni. Questo è il caso delle vite dei bambini autistici, una sindrome della quale ancora oggi si ignora la causa. I sintomi si riconoscono dal secondo anno di vita in poi, riassumibili in un disturbo relazionale e del linguaggio con presenza di stereotipie comportamentali. Da li comincia un percorso fatto di specialisti per compensare i deficit che la condizione autistica comporterà per ...